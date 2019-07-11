В фестивальном Витебске работают 300 торговых точек

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торговые ряды с различными блюдами, угощениями и напитками развернулись на улицах Витебска во время фестиваля "Славянский базар в Витебске", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг горисполкома.

В дни фестиваля торговые ряды, где будут работать более 100 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц со всей страны, разместятся на 15 площадках. Объекты растянулись на площади Свободы, улицах Пушкина, Толстого, Суворова, Ленина, в парке Победителей, культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Свою продукцию гостям и участникам фестиваля предлагают около 300 нестационарных торговых объектов и летних кафе, работающих в формате ярмарки. Угостят своими национальными блюдами и литовцы, которые не первый год приезжают на фестиваль.

На улицах города представлен широкий ассортимент блюд в формате быстрого обслуживания: колбаски, шашлык, драники, блины, картофельные дольки, хот-доги и др. Также организации предлагают большой выбор мороженого, прохладительных и бодрящих напитков. В этом году отмечается большее количество мобильных кофеин, учитывая, что в городе погода непостоянная и иногда идет дождь.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Сегодня состоится торжественная церемония и гала-концерт открытия творческого форума.-0-