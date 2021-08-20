В филиале "Маяк Ушачский" реконструируют комплекс для молодняка КРС

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20 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В филиале "Маяк Ушачский" ОАО "Полоцкий КХП" планируют за пятилетку реконструировать комплекс на 3 тыс. голов молодняка КРС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель председателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Садовский.Сейчас на предприятии идет реконструкция телятника на 800 голов молодняка, которая завершится к концу года. Со всего района и из других близлежащих хозяйств Полоцкого агропромышленного объединения (АПО), в которое входит "Маяк Ушачский", будут привозить телок весом 80-100 кг и выращивать их до нетелей. На предприятии также будут проводить осеменение будущих коров и распределять их в хозяйства, которые специализируются на молочном производстве.Телки будут находиться на круглогодичном беспривязном содержании без выпаса. Кормами предприятие обеспечивает себя самостоятельно, а излишки реализует сельхозпредприятиям Витебской области. "Маяк Ушачский" в этом году заготовит полуторагодичный запас кормов для будущих постояльцев телятника.Стоимость данного проекта в общей сложности составляет Br1 млн, из них Br350 тыс. уже освоены.В следующем году рядом с телятником реконструируют карантинный блок на 200 голов, где новички будут адаптироваться к новым условиям. В перспективе и при наличии средств проведут ремонт в 10 бычниках, где сейчас откармливают 2 тыс. бычков. "В будущем в "Маяке Ушачском" станут заниматься выращиванием только телок, так как молочное производство более рентабельно. Молочную продукцию будут поставлять на головное предприятие АПО - Полоцкий молочный комбинат, а мясо, которое филиал также будет производить, - на Миорский мясокомбинат, входящий в состав объединения. Наше предприятие станет точкой роста и сырьевой базой для АПО. Это амбициозный проект, который позволит полностью обеспечить наш район в нетелях, и он будет реализовываться при непосредственном участии Полоцкого агропромышленного объединения", - рассказал Сергей Садовский.-0-