В финале конкурса "100 идей для Беларуси" Могилевскую область представят 9 проектов

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В финале республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" Могилевскую область представят девять проектов, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

К примеру, учащийся средней школы №23 Бобруйска Никита Кондратьев презентует блок управления, который позволит сделать подачу звонков в школе автоматической. Вячеслав Баранашник из Бобруйского района разработал интерактивное приложение, обучающее поведению в чрезвычайных ситуациях и предназначенное для разных возрастов. Полезные сладости подготовил учащийся средней школы №8 Кричева Матвей Туровец. Android-приложение для инклюзивного образования разработали Вячеслав Афанасьев и Илья Завадский из Витебского государственного медицинского университета.

Кроме того, будут представлены разработки в сфере информационно-коммуникационных технологий, агропромышленных технологий и производства, рационального природопользования и глубокой переработки природных ресурсов, медицины, фармации и медицинской техники, энергетики и энергоэффективности.

Организатором республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" выступает ОО "БРСМ". Проект направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, помощь в продвижении инновационных проектов и научно-технических разработок. Участниками могут быть молодые люди от 14 лет до 31 года и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Свои работы, проекты и предложения они представляют в 10 номинациях.-0-