В ГАИ рассказали об участках контроля скорости мобильными датчиками в Минске

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч) и ул.Чкалова, д. 1 (60 км/ч).
С полудня до полуночи камеры будут фиксировать скоростные нарушения на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д. 75 (60 км/ч), ул.Орловской, д. 80 (60 км/ч), пр.Независимости, д. 156 (80 км/ч).
С 19.30 до 3.00 контролировать скорость будут на пр.Независимости, д. 131 к.2 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, д. 55 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д. 60 к.5 (60 км/ч), ул. Маяковского, д. 101 (60 км/ч).
ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-