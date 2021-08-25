В Ганцевичах перезахоронят останки погибших в первые дни войны летчиков 

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах (Брестская область) перезахоронят останки двух летчиков, погибших в первые дни Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Виктор Супрун.





В Ганцевичском районе 24 июня 1941 года потерпел крушение военный самолет ДБ-3Ф. Командир звена смог выжить и вернуться в авиаполк. К сожалению, 32-летний штурман Николай Паншин и 22-летний стрелок-радист Николай Лосев погибли. В прошлом году участники историко-патриотическо-технического отряда "Авиапоиск-Брест" обследовали место падения бомбардировщика. Им удалось обнаружить фрагментарные костные останки экипажа и искореженные детали самолета. На месте его падения установили крест с именами погибших летчиков.





Останки авиаторов перезахоронят 17 сентября в братской могиле в Ганцевичах. "Будет День народного единства. Эта дата выбрана не случайно, поскольку память о Великой Отечественной войне нас объединяет. Ведь в каждой белорусской семье кто-то был на войне и, возможно, с нее не вернулся", - отметил Виктор Супрун. На траурную церемонию приглашены родственники летчиков, которые живут в России.





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В братской могиле в Ганцевичах покоится прах 187 человек - солдат, партизан, советских активистов и летчиков. Имена 88 из них остаются неизвестными.-0-