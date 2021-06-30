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30 июня 2021, 15:51

В Ганцевичах заработал пеллетный завод

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах Брестской области сегодня ввели в эксплуатацию завод по производству топливных гранул, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новое производство появилось на месте, где раньше стояла линия лесопиления, которую перенесли в цех деревообработки. Здание реконструировали и установили там линию по производству пеллет. В год планируют выпускать до 20 тыс. т топливных гранул. Ожидается, что уже к концу 2021-го завод выйдет на производственные мощности. Получать пеллеты Ганцевичский лесхоз будет из собственного сырья.

В церемонии открытия завода приняли участие первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валентин Зайчук, генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов.

В Брестской области заработал второй пеллетный завод. Первый ввели в эксплуатацию прошлой весной. Строительство еще одного завершается в Кобринском опытном лесхозе.

/Будет дополнено/.-0-

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