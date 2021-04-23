В Гатово из-за аварии без воды были 216 домов, 2 детсада, школа и поликлиника

23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. В Гатово из-за аварии без воды были 216 домов, 2 детских сада, школа и поликлиника Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"22 апреля в 12.46 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в поселке Гатово Минского района по ул. Металлургической. Без водоснабжения оставались 16 многоквартирных и 200 частных жилых домов, 2 детских сада, школа и поликлиника. Организовывался подвоз воды", - рассказали в пресс-службе.

В 15.50 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-