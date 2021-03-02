В ГГТУ им. Сухого организуют интерактивную площадку для будущих студотрядовцев

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Выбираем студотряд!" стартует в Гомельской области 3 марта с ГГТУ им. П.О.Сухого, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В вузе развернется интерактивная площадка. Лучшие бойцы студенческих отрядов прошлого года расскажут участникам акции о трудовых буднях. На мультимедийном экране будет транслироваться видеофильм о деятельности студотрядов университета в 2020 году.

Парням и девушкам предложат окунуться в атмосферу студотрядовского движения. На молодежной выставке будет представлена атрибутика белорусских студенческих отрядов, награды штаба трудовых дел. В специальной зоне можно будет сыграть в игры "Собери бойца", "Моя целина", "Студотрядовский мерч БСО".

Во время акции все желающие смогут заполнить онлайн-анкету с помощью специального QR-кода для трудоустройства в свободное от учебы время. "В анкете можно будет не только указать период работы, но и отметить желательный профиль - строительный, сельскохозяйственный, педагогический, сервисный, медицинский, экологический, производственный. Можно указать и другие пожелания: место работы, зарплату", - уточнили в обкоме.

Во всех районах Гомельской области в этот день пройдут мероприятия, где молодым людям расскажут о возможностях трудоустройства в третьем трудовом семестре - 2021.

Республиканский промопроект "Выбираем студотряд!" стартует в учреждениях образования Беларуси 3 марта.-0-