В глубинке не меньше перспектив - предприниматель из Жлобинского района о развитии дела

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В глубинке есть не меньше перспектив для развития собственного дела. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом БЕЛТА предприниматель из Жлобинского района Павел Кучеренко.

29-летний Павел Кучеренко работает автоматчиком на Белорусском металлургическом заводе. Параллельно развивает сеть торговых павильонов в сельской местности. Его ниша - розничная торговля в глубинке. Имеет три магазина в отдаленных от райцентра деревнях.

Молодой человек признается: бизнесменом стал по воле судьбы. В 2012 году пришлось продолжить семейное дело, которое в 2007-м начинал отец. Фактически в 21 год стал ответственным не только за штат людей, которые задействованы в бизнесе, но и за тех, кто за эти годы привык к комфортному обслуживанию.

Сразу включился в работу, увидел незадействованные резервы. Проработал более широкий круг поставщиков, получил дополнительные лицензии, что позволило расширить ассортимент для сельчан. В основе - продукты, однако хозтовары также присутствуют. "Реализация продуктов требует ответственного подхода. Чтобы предлагать людям свежий качественный товар - каждый день на связи с поставщиками. Всегда нужно быть в курсе текущих дел. Помогает жена, так что это по-прежнему семейный бизнес", - рассказал Павел Кучеренко.

Супруги всегда прислушиваются к просьбам сельчан. К примеру, одно из последних предложений - доставка по заказу праздничных тортов. Наладили поставку напрямую от изготовителя - хлебозавода.

Предприниматель предупреждает тех, кто мечтает развивать частную инициативу, не настраиваться на быстрый успех. На пути становления его дела не обошлось без сложностей, открытия кредитных линий.

Во время разговора открылась еще одна сторона жизни Павла Кучеренко. Вместе с ребятами из БРСМ он занимается волонтерством: развозит продукты, лекарства, рецепты тем, кто в этом нуждается в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Скромно уточняет, что делает это не один и в свободное время.

Молодых активистов, которые продвигают деловые инициативы, в БРСМ стараются поддерживать. От райкома молодежного союза Павел Кучеренко был делегирован в Минск на форум для молодых предпринимателей. Такие мероприятия, по его мнению, помогают взглянуть со стороны на свое дело, взять на заметку какие-то важные моменты, которые позволяют оптимизировать даже казалось бы выстроенные процессы.

В планах у молодого человека - открытие еще одного-двух магазинов в отдаленных уголках Жлобинского района. "И в глубинке есть перспективы - необходимо просто уметь их видеть. А качественные товары и услуги востребованы везде", - уверен Павел Кучеренко.-0-