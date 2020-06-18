В Глубоком откроют памятный знак на месте синагоги

18 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубоком сегодня во время образовательного семинара по Витебской области откроют памятный знак на месте синагоги. Церемония пройдет с участием дипломатов и общественности, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Карнилович.

Недавняя история Глубокого является примером белорусского местечка, в котором жили представители разных культурных, этнических и конфессиональных групп. Религиозная жизнь еврейской общины города была сосредоточена вокруг главной синагоги, находившейся на улице Московской (в 1920-1930-е годы - Варшавская, ранее - улица Докшицкая). Кроме нее действовали еще несколько молитвенных домов. В 1921 году их насчитывалось девять. В годы Великой Отечественной войны эти объекты были разрушены.

Во время семинара будет презентован новый турмаршрут "Потерянный рай: жизнь и катастрофа белорусских штетлов", разработанный Национальным агентством по туризму совместно с Докшицким, Глубокским и Ушачским райисполкомами. Он включает знакомство с жизнью еврейских местечек, посещение музеев, мемориальных комплексов, захоронений и памятных мест, где ранее располагались объекты, имевшие важную роль в духовной жизни общин. Маршрут будет включен туркомпаниями в список предлагаемых по Беларуси путешествий.

В Докшицком, Глубокском и Ушачском районах сегодня пройдет образовательный семинар для руководителей туристических операторов, представителей Национального агентства по туризму, Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, посольства Израиля в Беларуси и депутатов Палаты представителей. Основная цель семинара - продвижение туристического потенциала районов, содействие разработке турнаправлений и пополнение новыми объектами уже существующих маршрутов.-0-