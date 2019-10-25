В Глубоком после реконструкции ФОКа появится бассейн

25 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Реконструкцию районного физкультурно-оздоровительного центра начали в Глубоком. После завершения работ там появится современный бассейн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Глубокского райисполкома Олег Варша.

Предусмотрена пристройка здания бассейна и перепрофилирование первого этажа существующего центра, где появятся душевые, раздевалки, сауна, зал сухих тренировок, буфет. В итоге должен получиться многофункциональный объект для сторонников здорового образа жизни. Стоимость строительства - около Br4 млн (в этом году освоят Br1 млн). Сейчас ведется один из самых сложных и дорогостоящих видов работ - закладка по периметру основания здания буронабивных свай на глубине от 8 до 11 м.

"В бассейне будет четыре плавательные дорожки: три для взрослых, длиной 25 м, и одна для обучения плаванию и гидромассажных процедур", - рассказал Олег Варша.

Ожидается, что в новом бассейне можно будет тренироваться и проводить соревнования. При разработке проекта будущего здания специалисты учли опыт открывшихся в последние годы физкультурно-оздоровительных центров в других районах Витебской области.-0-