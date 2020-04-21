В Глубоком во время акции украсят здания к 9 Мая

21 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубоком в преддверии 9 Мая проведут городскую патриотическую акцию "Есть память, которой не будет забвенья!", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Карнилович.

Цель акции - сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны. Участникам предстоит тематически оформить окна и фасады административных зданий города. "Мастера Дома ремесел намерены создать объемных журавлей из бумаги. К воплощению своих задумок приступили в школах города", - отметила Людмила Карнилович.

Работы могут быть выполнены в виде тематического плаката, рисунка, объемных поделок из бумаги, картона, дерева и другого материала. В оформлении можно использовать черно-белые снимки воинов-освободителей, символику Дня Победы, Вечного огня и других атрибутов праздника.

Организаторы акции - Глубокский райисполком, районная организация БРСМ и местное объединение организаций профсоюзов.-0-