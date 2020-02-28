В Глубокском районе открылись центры инженерно-технического образования при поддержке ПВТ

28 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Центры инженерно-технического образования при поддержке Парка высоких технологий открылись в Глубокском районе, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Центры появились в деревне Озерцы, агрогородках Ломаши и Коробы-2. Школьники начиная со второго класса будут учиться в них программированию, робототехнике и конструированию цифровых устройств на основе микроконтроллеров. Проекты реализованы при поддержке компаний-резидентов ПВТ "Изибрэйн", "Тодес", "Виппи", "БИТНЭТ ГРУПП", "Телесфор Софтваре", "Интетикс Бел" и "АрасКорп".

"Благодаря резидентам ПВТ наш центр оснащен самым современным учебным оборудованием. Здесь ребята будут изучать основы информатики, программирования и робототехники, готовить исследовательские и творческие проекты, смогут подготовиться к соревнованиям, олимпиадам и конкурсам в среде программирования Scratch", - отметила учитель информатики Озерецкого детского сада - средней школы Нина Передня.

По ее словам, класс станет прекрасной базой для развития способностей детей. "Каждый ребенок - творец, исследователь, изобретатель, и если в его руки вложить нужные инструменты, он сможет достичь многого", - добавила она.

"Открытие компьютерных классов в регионах при поддержке ПВТ - важный этап в развитии не только образования, но и экономики будущего в целом. Пусть центры инженерно-технического образования положат начало успешным проектам будущих профессионалов", - сказал директор компании "Интетикс Бел" Валентин Концевой.

На протяжении последних лет Глубокский район активно сотрудничает с Парком высоких технологий и является одной из основных площадок для реализации пилотных образовательных проектов. Регион богат учителями-новаторами, готовыми применять свежие идеи в учебном процессе и достигать при этом качественных результатов.

Новые центры помогут развивать у школьников навыки решения инженерно-технических задач и работы с техникой, популяризировать научно-техническое творчество и повысить престиж инженерных профессий среди молодежи.-0-