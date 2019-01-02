2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год малой родины молодежь Могилевской области благоустроила 20 криниц, сообщила второй секретарь Могилевского областного комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Анна Дашкевич во время рождественской встречи "Мечты сбываются", которая проходит сегодня в Республиканском доме молодежи в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году у нас зародился проект "Добрые дела - тебе, моя малая родина!". Наши активисты благоустраивают знаковые и социально значимые места по всей Могилевской области. Особое внимание ребята уделяют криницам, создают около них места отдыха, облагораживают территорию. Сегодня у нас уже благоустроены 20 криниц", - рассказала Анна Дашкевич.

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