В Гольшанском замке начала работу музейная экспозиция

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Музейную экспозицию открыли сегодня в Гольшанском замке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Открылась экспозиция в восстановленной в первозданном виде Северной башне замка. Музеефицированы четыре помещения башни: у каждого из ярусов - своя концепция. Например, подвальный этаж посвящен мистике и легендам Ошмянского края. В интерактивной экспозиции будут отсылки и к роману Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский".

"Экспозиция еще на одном этаже башни продемонстрирует предметы, найденные во время археологических исследований замка и окрестностей в разные времена. Перенестись во времени поможет одно из восстановленных помещений замка с камином. На самом верхнем этаже разместилась смотровая площадка. Здесь же представлены макет замка, панно на тему того, как выглядел замок в разные годы, портреты его владельцев", - рассказали в управлении культуры облисполкома.

Благоустроена территория замка, установлено современное освещение. Рядом появилась просторная стоянка, обустроен визит-центр, в котором разместились касса, сувенирный магазинчик, административные и санитарные помещения. Здесь можно получить информацию о туристическом потенциале Ошмянского района, турмашрутах, объектах гостеприимства, общепита. Замок уже начинает принимать туристов.

Гольшанский замок, возведенный на рубеже XVI-XVII веков, современники считали одним из самых красивых на территории Великого княжества Литовского. Замок был резиденцией рода Сапегов, но часто менял хозяев. Время и военные конфликты не пощадили его. В начале 2010-х годов начались работы по консервации замка, а в 2017-м - по его реставрации. На эти цели было направлено более Br3 млн. Была восстановлена Северная башня замка, сохранены другие его фрагменты, обустроены лестницы и смотровая площадка.

Работы по реставрации замка продолжатся. В центре внимания будет северо-восточный корпус, который также станет доступным для экспонирования.-0-