В Гомеле благодаря скринингу 85% онкозаболеваний выявляют на ранних стадиях

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В результате проводимых скрининговых программ в Гомеле увеличился удельный вес выявления пациентов со злокачественными опухолями в ранних стадиях с 72,5% по результатам 9 месяцев прошлого года до 85% в январе-сентябре этого, сообщила сегодня на заседании Гомельского горисполкома заместитель главного врач Гомельской центральной городской поликлиники Светлана Филипкова, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению заместителя главврача, внедрение скрининговых программ является перспективным направлением. В такие программы по ранней диагностике рака предстательной железы включены все поликлиники города, рака молочной железы - восемь поликлиник, рака шейки матки - три, рака кишечника - филиал №8.

Для развития скрининговых программ закупается современное оборудование. За этот и минувший годы в организации здравоохранения города приобретены девять ультразвуковых аппаратов среднего и высокого классов, восемь единиц эндоскопического оборудования, еще по четырем проводится процедура закупки. Также в поликлиниках начали работу два маммографа, еще один будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

В результате общая смертность от новообразований снизилась на 1,2%, людей трудоспособного возраста - на 3,7%. Показатель онкозапущенности уменьшился на 2,1%.

В структуре общей смертности по итогам 9 месяцев в областном центре превалируют болезни системы кровообращения (65,5%), новообразования (18,9%), а также внешние причины и болезни органов пищеварения.

Светлана Филипкова отметила, что реализация задач, поставленных перед отраслью здравоохранения, невозможна без укрепления материально-технической базы. "В Гомеле за минувший и этот годы достаточно многое сделано в данном направлении. В частности, при поддержке главного управления здравоохранения облисполкома и горисполкома приобретены 30 систем холтеровского мониторирования ЭКГ для поликлиник города, что позволило на 68% увеличить количество исследований для ранней диагностики болезней системы кровообращения. В 44% случаев обследованных выявлены изменения", - привела пример она. Также закуплены 20 суточных мониторов артериального давления, что позволило увеличить исследования на 43%.

Особое внимание уделяется и выполнению велоэргометрий как теста для раннего выявления ишемической болезни сердца. Этот метод позволяет определить первоочередные показания для высокотехнологичных кардиохирургических вмешательств на сердце. В январе-сентябре число таких исследований в Гомеле увеличили на 47%. Патологические отклонения впервые выявлены практически в каждом третьем случае.

Докладчик подчеркнула, что в настоящее время силы и средства городского здравоохранения сконцентрированы на таких направлениях, как ранняя диагностика болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний путем повышения доступности и качества оказания медицинской помощи.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко заявил, что в каждом учреждении здравоохранения города необходимо совершенствовать подходы для реализации поставленных перед отраслью задач, а также определить перечень конкретных организационных мероприятий.-0-