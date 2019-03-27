В Гомеле будущие спасатели и врачи отработают взаимодействие экстренных служб при ЧС

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Будущие спасатели и врачи отработают схемы взаимодействия экстренных служб при ЧС на научно-практическом межкафедральном семинаре "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций", который пройдет сегодня в Гомеле. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском филиале Университета гражданской защиты МЧС.

Участниками мероприятия станут курсанты Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС и студенты Гомельского государственного медицинского университета.

Семинар включает два блока: практический и пленарное заседание. Прозвучат доклады об особенностях государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны. Также специалисты дадут рекомендации по питанию и здоровому образу жизни в условиях проживания на радиоактивно загрязненной территории. Детально рассмотрят участники и основные моменты проведения медицинской сортировки на этапах эвакуации при ЧС.

Теоретические знания курсанты и студенты закрепят во время тактико-специальных учений. Блок "Особенности обеспечения жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций: спасение пострадавших при взаимодействии служб экстренной помощи" пройдет на двух площадках.

На первой участникам придется ликвидировать импровизированную ЧС на железнодорожном транспорте. По легенде учений, в результате столкновения железнодорожных составов, перевозящих горючую жидкость (нефть), произошла аварийная разгерметизация цистерны. Огонь распространяется по разлившейся нефти, густой дым заполняет пространство около цистерны.

Во втором случае будущие молодые специалисты будут задействованы на ликвидации ЧС в жилом здании. По тактическому замыслу, в результате утечки бытового газа произошел взрыв с обрушением конструкций и пожар на первом этаже дома. Жильцы получили травмы различной степени тяжести и просят о помощи.

Как рассказали в филиале, в обоих случаях будут отработаны все действия от момента поступления сообщения о ЧС в центр оперативного управления до завершения необходимых работ по тушению, защите смежных объектов, оказанию помощи пострадавшим и команды "Отбой учениям". Условия будут приближены к реальным, вплоть до бутафорских травм.

По мнению организаторов, такие мероприятия носят практико-ориентированный характер, что содействует лучшему закреплению теоретического материала. Также важно уже на этом этапе подготовки дать четкое понимание будущим представителям экстренных служб их зоны ответственности при ликвидации ЧС разного характера.

Инициатором и организатором семинара выступает Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС. В таком формате по данной тематике мероприятие проводится впервые.-0-