В Гомеле чествовали лучших наставников области

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Педагоги со всей Гомельской области собрались сегодня на торжестве, посвященном Дню учителя, в общественно-культурном центре Гомеля. На праздничном уроке наставникам, добившимся высоких результатов в работе, вручили заслуженные награды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитель - это призвание. Это второй после мамы человек, который не только учит сначала складывать цифры, затем извлекать квадратный корень и знакомиться с миром, но и готовит, формирует наравне с семьей мировоззрение нового поколения", - отметил в поздравлении заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко. По его мнению, профессия учителя сложная и, к сожалению, не всегда благодарная. Он поблагодарил наставников за то, что в воспитание детей они вкладывают свою душу и силы, и пожелал всем мира и добра, удачи и терпения.

В настоящее время система образования региона объединяет чуть менее 60 тыс. всех работников, уточнил начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов. Всего в области функционируют 1165 учреждений образования. "Мы подходим ко Дню учителя с достаточно серьезными результатами. В прошлом учебном году мы заняли первое место по централизованному тестированию. Мы вторые по олимпиадному движению. Есть успехи на международных олимпиадах, различных видах турниров. Горжусь, что я учитель и вхожу в состав 60-тысячной армии учителей области", - сказал начальник главного управления образования.

На торжестве педагогам вручили почетные грамоты и благодарности, нагрудные знаки "Отличник образования".

Так, почетной грамотой областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки отмечена учитель начальных классов Струкачевского детского сада - средней школы Кормянского района Валентина Мартынюк. Ее трудовой стаж - 34 года, и весь профессиональный путь - в одном учреждении. "Любовь к детям - вот то, на чем строится работа учителя. Люблю свою профессию. Никогда ни на секунду не жалела о своем выборе быть педагогом. Меняются времена, но дети остаются такими же любознательными, интересными, с пытливыми глазами", - поделилась Валентина Мартынюк.

Под громкие аплодисменты на сцену поднялись и победители регионального конкурса "Педагогический Олимп-2021". Так, номинация "Мир - детям" у руководителя областного отделения Белорусского фонда мира Тимофея Глушакова, который на протяжении долгого пути миротворчества зажигает в детских сердцах искорки добра, любви к родной земле и ее людям, помогает усвоить уроки духовности.

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Хорошим подарком для всех участников стали выступления от учеников и коллег, арт-группы "Беларусы".-0-