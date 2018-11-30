В Гомеле число новых и отремонтированных лифтов в жилфонде вырастет в 4,5 раза

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 220 лифтов заменят и отремонтируют в жилфонде Гомеля в 2018 году, что в 4,5 раза больше, чем в прошлом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в коммунальном производственном унитарном предприятии "Гомельское городское ЖКХ".

По итогам 2018 года в городском хозяйстве планируют заменить 223 лифта против 49 единиц в 2017 году. В январе-ноябре текущего года после замены или модернизации устаревших подъемников введено в эксплуатацию 146 лифтов.

Обновление пассажирских подъемников в жилфонде Гомеля продолжается. Все устанавливаемое оборудование производства ОАО "Могилевлифтмаш". Графики поставок оборудования согласованы с предприятием.

Масштабная работа ведется в соответствии с указом "Об ускоренной замене лифтов", это также предусмотрено в подпрограмме "Безопасный лифт" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. Ее цель - обеспечение комфортных условий проживания населения в первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.-0-