В Гомеле горел торговый павильон

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9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торговый павильон горел в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Инцидент произошел на ул.Юбилейной. Сообщение о пожаре торгового павильона поступило на линию 101 8 февраля в 19.42. При возгорании повреждено холодильное оборудование, обшивка потолка, а также продукция, находившаяся в металлическом торговом павильоне.
Как уточнили спасатели, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-