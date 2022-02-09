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09 февраля 2022, 10:09

В Гомеле горел торговый павильон

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торговый павильон горел в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел на ул.Юбилейной. Сообщение о пожаре торгового павильона поступило на линию 101 8 февраля в 19.42. При возгорании повреждено холодильное оборудование, обшивка потолка, а также продукция, находившаяся в металлическом торговом павильоне.

Как уточнили спасатели, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

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