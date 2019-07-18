В Гомеле и Гомельском районе проверят велосипедистов на знание ПДД

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мероприятий "Велосипедист", направленный на пресечение нарушений велосипедистами, проходит с 18 по 27 июля в Гомеле и Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Госавтоинспекторы отметили, что с начала этого года на дорогах региона зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых 4 человека погибли и 11 получили травмы. При этом четверо пострадавших - несовершеннолетние велосипедисты. По вине самих велолюбителей произошло 4 ДТП.

Во время проведения комплекса профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции несут службу на наиболее аварийных и опасных участках дорог и улиц, наряды максимально приближены к пешеходным переходам. Особое внимание уделяется безопасности движения в местах массового скопления людей.

"Велосипедист как полноправный участник дорожного движения обязан наравне с другими водителями знать и соблюдать правила дорожного движения, хорошо владеть навыками управления двухколесным средством, свободно ориентироваться в любой дорожной ситуации", - подчеркнули в ГАИ.

Также комплекс предусматривает различные тематические встречи, акции, беседы, во время которых речь пойдет о безопасном поведении на дороге.-0-