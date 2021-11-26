В Гомеле изготовили памятный знак в честь 78-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "ГЗЛиН", входящем в состав холдинга "Гомсельмаш", изготовили памятный знак, посвященный 78-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе холдинга.

Идея создания памятного знака появилась полтора месяца назад. "Переживали, получится ли воплотить ее, но все сложилось отлично. Знак отливали цельным элементом прямо в сердце промышленной кузницы. Выполнен он из бронзы. Весит около двух килограмм", - поделились в пресс-службе.

Как рассказали на предприятии, есть предложение разместить знак в постоянной экспозиции Гомельского областного музей военной славы, чтобы его могли увидеть гомельчане и гости города.

Гомель был освобожден 26 ноября 1943 года во время Гомельско-Речицкой наступательной операции. В освобождении участвовали 4-я стрелковая дивизия (полковник Д.Д.Воробьев) 25-го стрелкового корпуса; 115-й укрепрайон (генерал-майор Ф.П.Пичугин) 11-й армии; 102-я стрелковая дивизия (генерал-майор А.М.Андреев) 29-го стрелкового корпуса 48-й армии Белорусского фронта; бойцы ряда отрядов и бригад Гомельского партизанского соединения (командир И.П.Кожар).

78 лет назад в этот день в Москве был дан артиллерийский салют в честь освобождения Гомеля.

30 ноября 1943 года завершилась Гомельско-Речицкая операция.-0-