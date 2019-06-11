В Гомеле к началу учебного года планируют открыть новый детский сад

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К началу нового учебного года планируют открыть детский сад в 104-м микрорайоне Гомеля. Об этом сообщила начальник управления образования Гомельского горисполкома Людмила Крилистенко на сессии городского Совета депутатов о совершенствовании образовательного процесса в учреждениях образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Детский сад построен в одном из самых молодых микрорайонов областного центра. Вскоре он сможет принять около 200 малышей.

Как рассказала начальник управления, в Гомеле работают 127 учреждений для дошкольного образования почти на 23,9 тыс. мест, которые посещают более 23,5 тыс. маленьких горожан. Открыто свыше 1,1 тыс. групп, включая санаторные, специальные, интегрированные, а также с белорусским языком обучения.

Реализуется комплекс мер по упреждению дефицита мест в детских садах. Для этого перепрофилируются помещения в действующих учреждениях, проходит доукомплектование групп, организованы группы кратковременного пребывания на платной основе, функционируют специальные рейсы "Родительского маршрута". Реконструируется здание по улице Международной, 8, где для юных гомельчан будет предусмотрено около 100 мест. Дополнительно откроются две группы в яслях-садах №32 и 119 областного центра.

Вместе с тем остается актуальным вопрос шаговой доступности детских садов в Новобелицком и Центральном районах.

Также Людмила Крилистенко обратила внимание на необходимость постоянного совершенствования здоровьесберегающей среды. "Несмотря на то, что в 2018 году в среднем количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни, снизилось по сравнению с 2017-м, есть еще резервы работы в этом направлении. Необходимо во взаимодействии с учреждениями здравоохранения и родителями повысить эффективность профилактической работы по снижению заболеваемости детей. При этом активнее использовать официальные сайты учреждений дошкольного образования", - подчеркнула начальник управления.-0-