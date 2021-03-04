В Гомеле молодежь поздравила правоохранителей флешмобом

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областная организация ОО "БРСМ" поздравила сотрудников милиции с праздником, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Активисты Гомельской областной организации ОО "БРСМ" подготовили мини-праздник для правоохранителей. Молодые люди поблагодарили правоохранителей за профессиональное исполнение служебного долга - защиту от преступных посягательств, обеспечение правопорядка и общественной безопасности в регионе.

Первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова отметила, что стражи порядка всех поколений честно выполняли и выполняют свой долг. "Органы внутренних дел всегда были и остаются на передовом рубеже, в центре важных государственных событий. Роль и значение милиции в жизни общества из года в год возрастает, на плечи сотрудников ОВД ложатся новые задачи и ответственность за спокойствие и благополучие в каждом доме", - сказала она.

Слова особой благодарности были адресованы ветеранам службы, которые с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг. "Их профессиональный и жизненный опыт незаменим в воспитании новых поколений защитников правопорядка, формировании у них патриотизма", - подчеркнула Вероника Гудкова.

Ребята передали сотрудникам УВД облисполкома приветственный адрес и сладкий подарок, а также открытки с поздравлением. Учащиеся гомельских школ провели для защитников правопорядка флешмоб.

В этот день правоохранители не только принимали гостей, но и сами организовывали встречи. Так, в средней школе №1 Гомеля стартовал четвертый этап межведомственной акции "Связь поколений", посвященный Дню милиции. Ветераны МВД побеседовали со старшеклассниками. Майор в отставке Юрий Лебедев, подполковник Валерий Аксенов и полковник Павел Войтехович рассказали, как проходили службу в непростые 1990-е годы. В числе гостей и девушка в погонах - старший инспектор ИДН НОВД Гомеля Екатерина Зиновьева. Первый секретарь Гомельской областной организации общественного объединения "Коммунистическая партия Республики Беларусь" Дмитрий Мурашко и лидер молодежной лиги Коммунистической партии Андрей Павленко также увлекли ребят в беседу. Гости рассказали учащимся о службе в милиции, своем жизненном выборе. Ветераны ответили на вопросы учащихся и представили им свои творческие номера.-0-