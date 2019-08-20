В Гомеле на мини-ярмарке вакансий предложат работу социально уязвимым категориям граждан

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Социально уязвимым категориям граждан предложат работу на мини-ярмарке вакансий, которая пройдет в Гомеле 21 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

В центре внимания нанимателей - люди с инвалидностью и вернувшиеся с мест лишения свободы. Также ознакомиться с перечнем предлагаемых вакансий смогут все желающие, а также не занятые в экономике граждане.

С потенциальными работниками встретятся представители кадровых служб предприятий и организаций промышленности, торговли и транспорта. Это наниматели, которые могут предложить места для людей с ограниченными возможностями.

Ярмарка вакансий проводится в обновленном формате. Мероприятие организуется совместно с областной организацией Белорусского общества Красного Креста. Ее сотрудники предложат свою программу для улучшения личностного потенциала. Также приглашены представители других общественных организаций и объединений инвалидов.

Мероприятие пройдет 21 августа с 10.00 до 12.00 по улице Пролетарской,18.-0-