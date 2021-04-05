В Гомеле на остановках установят речевые информаторы для слабовидящих и незрячих пассажиров

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специальные речевые информаторы для слабовидящих и незрячих пассажиров планируют установить на отдельных маршрутах троллейбусов и на остановках в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областной организации ОО "БелТИЗ".

Речь идет о пилотном проекте по обустройству безбарьерной среды для слабовидящих и незрячих людей "Создание доступной среды на пассажирском транспорте". В марте состоялись рабочие встречи ответственных за его реализацию, были определены права и обязанности всех участников проекта.

По данным областной организации, первые речевые информаторы могут появиться в троллейбусах маршрута №1 и на остановках по пути его следования уже в ближайшее время. "Этот маршрут выбран неслучайно. В большей степени он проходит по главной улице города - Советской, на которой находятся офис областной организации ОО "БелТИЗ", УП "Светотехника" ОО "БелТИЗ" и жилой дом организации, где работает и живет достаточно много людей с нарушениями зрения", - уточнили в ОО "БелТИЗ".

Основная задача пилотного проекта - сделать более комфортной пользование транспортом не только для незрячих и слабовидящих людей, но и пожилых граждан, у которых ослаблено зрение, людей с иными ограничениями здоровья.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке городских властей, КУП "Горэлектротранспорт" и местных предпринимателей. Гомель станет вторым городом в Беларуси после Минска по адаптации пассажирского транспорта.-0-