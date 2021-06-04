В Гомеле начали работать молодежные площадки

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открылись молодежные площадки, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Тусуйтесь по пятницам" - призывает молодежь филиал Гомельского городского центра культуры "Центр инклюзивной культуры". Вход на мероприятие под открытым небом свободный. Площадка на ул. Юбилейной будет работать каждую летнюю пятницу с 17.00 до 18.30.

Весело и интересно провести сегодняшний пятничный вечер приглашают и площадки в разных районах областного центра. Так, "Движение вперед" обещают на одноименной молодежной площадке в сквере имени В.Белого с 19.00 до 21.30. В это время интерактивный сквер нового поколения наполнится современной музыкой, конкурсами. Гостей также ждут караоке-батл и дэнс-микс.

Закружат в "Хороводе дружбы" на молодежной интерактивной площадке возле ДК "Фестивальный". Этим вечером до 21.30 здесь пройдут мастер-классы, игры со зрителями, показательные выступления спортклубов. Заинтересованных в трудоустройстве молодых людей примут в штабе трудовых дел районной организации БРСМ.

Молодых людей, всегда готовых петь караоке, приглашают на батл возле кинотеатра "Мир".-0-