В Гомеле наградили мужчину, спасшего на пожаре двухлетнюю девочку

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском городском отделе по ЧС наградили Вячеслава Барашкова, который спас на пожаре двухлетнюю девочку, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Как сообщалось, утром 31 июля на 101 поступил звонок о пожаре в квартире по ул. Фадеева областного центра. До прибытия подразделений МЧС прохожий 1985 года рождения из горящей квартиры спас девочку 2017 года рождения.

Как выяснилось, мужчина увидел дым из окна квартиры, зашел в подъезд, открыл входную дверь, которая была не заперта. Вячеслав Барашков начал звать людей, и спустя несколько секунд на его голос откликнулась девочка. Увидев малышку в коридоре, мужчина взял ее на руки и вынес на воздух. Ребенка с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали.

Прибывшие к месту ЧП спасатели обнаружили в комнате хозяина квартиры 1963 года рождения. Он был без сознания, его увезли в больницу.

За проявленные мужество и отвагу при спасении ребенка на пожаре Вячеславу Барашкову вручили грамоту Гомельского областного управления МЧС, благодарственное письмо городского отдела по ЧС, подарки, сувениры. Слова благодарности высказали исполняющий обязанности начальника областного управления МЧС Александр Меркулов и исполняющий обязанности начальника городского отдела по ЧС Андрей Анушкевич.-0-