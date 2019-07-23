В Гомеле наградили очевидцев, спасших людей на пожарах

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле наградили трех очевидцев пожаров, которые спасли людей из огня, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Слова признательности в адрес неравнодушных и смелых жителей региона высказал начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский. Так, супруги Иван и Валентина Перегуд из Лельчицкого района, увидев дым в одном из домов в агрогородке Буйновичи, вошли в помещение и обнаружили на полу в комнате хозяина в бессознательном состоянии. Мужчину вынесли на улицу и привели в чувство. Гомельчанин Павел Болсун, будучи на даче в Гомельском районе, спас из огня 86-летнюю женщину.

За проявленные мужество и героизм отважным очевидцам объявлены благодарности, их наградили подарками.

Также на мероприятии нагрудные знаки МЧС вручены шести ветеранам пожарной службы Гомельского гарнизона.

О буднях и минутах досуга действующих спасателей рассказывает открывшаяся сегодня в областном управлении МЧС фотовыставка "Прожить одну жизнь - спасти тысячи". "Этот проект о простых спасателях, которые каждый день заступают на боевое дежурство, несут нелегкую службу. В черно-белых работах запечатлены сотрудники, которые неоднократно принимали участие в спасении жизней людей, оказании помощи пострадавшим", - подчеркнул Сергей Дичковский. В экспозиции представлены и семьи огнеборцев, кадры, снятые во время спортивных, культурных, праздничных мероприятий. Автором проекта выступило областное МЧС. Выставку могут посетить все желающие.-0-