В Гомеле наградили очевидцев, спасших людей на пожарах

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итоги ежегодного областного конкурса "Спасатель года" подвели сегодня в Гомеле. На церемонии чествовали очевидцев, благодаря мужественным поступкам которых удалось спасти не одну человеческую жизнь, а также активных и небезразличных к культуре безопасности людей, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды вручил председатель облисполкома Геннадий Соловей. В номинации "За высокий профессионализм, проявленный при спасении людей" их удостоены пять жителей региона, которые, не являясь работниками МЧС, проявили отвагу, не бросили в беде земляков, близких.

"Не каждому это дано. Никто из вас не думал о героизме. Стояла задача - спасти жизнь попавшего в беду. Мы вами гордимся. Вы настоящие герои", - обратился к награждаемым губернатор.

Так, Сергей Роговой 2 июня минувшего года спас двоих детей (2012 и 2016 годов рождения) на пожаре дома в Лельчицком районе.

Максим Левкович вечером 11 июня в Калинковичах подбежал к месту развивающегося пожара, проник в дом, на полу обнаружил мужчину и вынес его на воздух.

В деревне Корени Светлогорского района трех человек - женщину и ее двоих детей - спас 11 июля Геннадий Степаненко. Ночью он увидел, как загорается крыша соседнего дома, побежал, разбудил хозяйку, отправил ее на улицу и бросился искать детей.

В Гомеле Кристина Лиснер в августе решила навестить своих крестников. В подъезде было много дыма. Крестная смогла попасть в квартиру и вынесла двух мальчиков на свежий воздух.

Мужество в экстремальной ситуации проявил и Александр Чернов. Поздним вечером 17 декабря в Ветке он через окно смог попасть в горящий дом, обнаружил на кровати спящего мужчину и спас его.

По словам начальника областного управления МЧС Сергея Дичковского, всего в 2020 году было 12 случаев, когда на помощь в чрезвычайных ситуациях пришли очевидцы.

Самых активных чествовали и в номинации "За личный вклад в работу по пропаганде безопасности жизнедеятельности и развития добровольчества". Слов благодарности удостоены директор центра экологического туризма "БелАджио" Василий Антонов, директор средней школы №17 имени Франсиско де Миранды Гомеля Татьяна Герасева, заведующая яслями-садом №47 Гомеля Ирина Зинина, а также заведующая сектором подготовки информационных программ РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Гомель" Ольга Коновалова.

Не осталась без внимания работа смотровых комиссий. Награды получили представители тех территориальных единиц и комиссий, где активнее всего формируется безопасное общество и популяризируется безопасное проживание.-0-