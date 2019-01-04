В Гомеле назвали лучшие стартапы по альтернативной энергетике

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле определены победители молодежного конкурса стартап-проектов по альтернативной энергетике, который проходил в несколько этапов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого.

Свои инициативы представили учащиеся школ и студенты вузов. При подведении итогов первого этапа конкурса жюри оценивало соответствие содержания проектов тематике конкурса, социальную значимость, инновационность идеи, реалистичность и эффективность предполагаемых результатов. Затем юные инициаторы презентовали разработки во время очного выступления.

Лидером всех этапов признан проект "Энергонезависимая система электроснабжения уличного освещения" студента энергетического факультета ГГТУ имени П.О. Сухого Михаила Внукова. Во время его защиты молодой человек продемонстрировал макет, который позволил присутствующим убедиться в возможности генерирования альтернативной электроэнергии за счет механического давления, оказываемого движущимися автомобилями и пешеходами на дорогу.

Серебро досталось ученице 11-го класса средней школы №8 Гомеля Варваре Кравцовой. Девушка защищала проект "Растительно-микробный топливный элемент. Получение электроэнергии из растений", цель которого - исследование эффективности использования предлагаемого элемента как альтернативного способа генерации электроэнергии.

Третье место заняли два проекта. Это "Общежитие будущего" учащихся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники Сурена Мартиросяна и Евгения Ващенко. Ребята исследовали способ снижения потребления электроэнергии с помощью USB-розеток, работающих от солнечных батарей. Достоин бронзы, по оценке жюри, и "Струйный энергорегенератор электрической энергии из воды" студентов ГГТУ имени П.О. Сухого Дмитрия Шмырева, Дмитрия Мицуры, Эдуарда Тончинского и Максима Мельниченко. Защита их инициативы сопровождалась демонстрацией экспериментальной установки регенерации электроэнергии из воды.

Новаторы получили дипломы и ценные подарки. А Михаил Внуков со своим проектом вошел в число финалистов областного этапа республиканского конкурса "100 идей для Беларуси".

Конкурс по альтернативной энергетике проводился на базе вуза впервые. Его цель - выявление и содействие развитию лучших стартап-проектов в области энергетики, а также повышение эффективности научно-практической деятельности обучающихся. Среди организаторов - энергетический факультет ГГТУ имени П.О. Сухого. Как заверили в вузе, в наступившем году последует продолжение новой традиции, ведь идеи, выдвигаемые молодежью в проектах, несут не только экономическую пользу государству, но и сохраняют его природные ресурсы.-0-