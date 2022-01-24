В Гомеле образована областная комиссия по референдуму

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областная комиссия по референдуму образована в Гомеле. Соответствующее решение принято сегодня на совместном заседании Гомельского облисполкома и Президиума Гомельского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что в органы, образующие комиссии, поступили документы по выдвижению своих представителей от руководящих органов, областных организационных структур политических партий, общественных объединений, групп граждан. Как уточнил заместитель начальника главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Игорь Халява, в состав областной комиссии по референдуму выдвинуты 14 человек: 4 - гражданами путем подачи заявлений и 10 - общественными объединениями и политическими партиями.

Было предложено включить в состав областной комиссии 11 человек (при максимально возможном количестве 13 членов). "Данный состав позволит в полном объеме обеспечить выполнение функций, возложенных на комиссию Избирательным кодексом, и даст возможность всегда иметь необходимый кворум для проведения заседаний", - пояснил Игорь Халява. Предложение поддержали.

Персональный состав комиссии определили открытым голосованием за каждую кандидатуру. Состав утвердили на совместном заседании облисполкома и президиума облсовета депутатов. В итоге в областную комиссию вошли по одному представителю от БРСМ, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, БСЖ, "Белой Руси", 3 - от профсоюзов, 2 - от политических партий (КПБ, Либерально-демократической партии), 2 - от групп граждан.

Игорь Халява отметил, что областная комиссия организует проведение республиканского референдума, контролирует, как исполняются требования Избирательного кодекса и других актов законодательства о референдуме на территории области, руководит деятельностью районных и участковых комиссий, выполняет другие функции.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля.-0-