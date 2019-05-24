В Гомеле откроют "зеленую комнату" для опроса детей, пострадавших от преступлений

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комнату дружественного опроса для детей, ставших участниками процессуальных действий, планируется открыть в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области Руслан Габрилев.

Бывают ситуации, когда дети становятся потерпевшими или свидетелями в административном либо уголовном процессах. Комната дружественного опроса для несовершеннолетних ("зеленая комната") поможет уменьшить стресс у ребенка, попавшего в сложную ситуацию, и уточнить у него подробности происшествия. "Здесь будут созданы все условия для того, чтобы ребенок мог чувствовать себя в безопасности и в непринужденной обстановке рассказал об увиденном и пережитом", - отметил Руслан Габрилев.

"Зеленая комната" будет обустроена на базе управления судебно-психиатрических экспертиз УГКСЭ по Гомельской области. Закупается необходимое оборудование и мебель. Это будет изолированное помещение, оснащенное аудио- и видеозаписывающими устройствами, а также связью. Специалисты, которые будут работать с детьми, прошли стажировку на базе Госкомитета судебных экспертиз Беларуси.

Проработан алгоритм проведения опроса. В комнате будут находиться только ребенок и психолог, остальные участники процесса смогут наблюдать за происходящим на мониторе в обзорной комнате. Психолог озвучит ребенку вопросы, возникшие во время беседы у остальных участников процесса. Также в "зеленой комнате" планируется проводить психологические, психиатрические и комплексные психолого-психиатрические экспертизы.

Подобная комната оборудована Госкомитетом судебных экспертиз в Минске. Планируется, что в Гомеле она начнет работать до конца года.-0-