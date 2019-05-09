В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 мая 2019, Чт
+13°C
Облачно с прояснениями EUR 2.362
USD 2.109
RUB 3.2426
Главное
В Беларуси празднуют День Победы
Общество
Лукашенко: ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей
Президент
#Беларусьпомнит: белорусы делятся фотографиями родственников-фронтовиков
Общество
"Этого просто не может быть!" Пенсионерка из Минска выиграла 100 000 рублей от "Евроопт"
Общество
Эстафету огня II Европейских игр встретили в Любляне
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Дипмиссии Беларуси за рубежом отдают дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне
15:12 Общество
Дожди и грозы прогнозируют в Беларуси 10 мая
15:02 Общество
Встретить День Победы в год 75-летия освобождения Беларуси - большая награда - ветеран
14:57 Регионы
Ветеран: День Победы - это радость и трагедия народа
14:49 Регионы
Давыдько: День Победы - фундамент идеологии белорусского государства
14:49 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Забег отважных" прошел в Минске
14:48 Регионы
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Шымкенте
14:34 Спорт
События ВОВ должны быть уроком на всю жизнь ради мирного неба и созидания - посол Молдовы
14:33 Общество
Белорусы бережно чтят свою историю - ветеран
14:30 Общество
Мясникович: проявление патриотизма важно и в мирное время
14:28 Общество
Две пассажирки горевшего в Шереметьево самолета все еще в тяжелом состоянии
14:21 В мире
Делегация из побратима Жилины приняла участие в праздничных мероприятиях в Гродно
14:09 Регионы
Брестская область практически завершила сев яровых культур
14:02 Регионы
#Беларусьпомнит: белорусы делятся фотографиями родственников-фронтовиков
14:01 Общество
Международный союз биатлонистов опубликовал календарь КМ сезона-2019/2020
13:58 Спорт
В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24
13:51 Регионы
Зась: белорусский народ всегда будет помнить о Великой Победе и ратном подвиге ветеранов
13:48 Общество
Сборная Беларуси по пляжному футболу победила в квалификации Всемирных игр
13:38 Спорт
Наши дети и внуки сохранят правду о войне - ветеран
13:35 Общество
Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Лукашенко и белорусского народа от зарубежных лидеров
13:35 Президент
Все новости
Темы
День Победы День Победы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Посевная кампания Посевная кампания
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24

Регионы 09.05.2019 | 13:51
День Победы Новости темы День Победы
Другие темы

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открыли памятный знак с оригинальным бомбардировщиком Су-24 и обновленный сквер, передает корреспондент БЕЛТА.

Обновленный сквер, включающий легендарную машину, обустроен напротив главного корпуса ГГТУ имени П.О.Сухого. В центре композиции - бомбардировщик Су-24, или как его еще называли - летающий "грузовик с бомбами".

Идея об установке самолета в память известного авиаконструктора-уроженца Витебской области, детство и юношество которого прошло в Гомеле, появилась много лет назад. Ранее планировалось перенести к техуниверситету установленный возле средней школы №45 областного центра советский истребитель Су-7Б, разработанный в середине прошлого столетия в ОКБ имени Сухого. Однако намеченные планы не осуществились - самолет пришел в негодность, его пришлось демонтировать. Удалось воплотить задуманное к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Символично, что именно 9 мая открывается этот сквер. Легкий бомбардировщик Су-2 разработки Павла Осиповича воевал во время Великой Отечественной войны, Победу в которой мы празднуем в эти дни. Не сомневаюсь, что памятный знак в виде самолета Су-24 станет еще одной достопримечательностью нашего города, но и знаком внимания гомельчан своему заслуженному земляку", - сказал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Он пожелал современной молодежи придерживаться по жизни слов Павла Сухого: "Мечта, умноженная на упорный труд, обязательно позволит достичь самых больших высот".

На открытие прибыл из Москвы один из конструкторов, принимавший участие в создании авиамашины, работавший в ОКБ имени Сухого, Роллан Мартиросов. По его словам, Су-24 - революционный аппарат. Он стал первым боевым комплексом, оснащенным всем - от оптики и навигации до спецприцелов, радиосвязи и двухрежимного радиолокатора. Все это было просчитано и математически увязано в одну конструкцию. "Да, были хорошие боевые самолеты, но такого комплексного аппарата еще не было", - рассказал он. При этом новатор Павел Сухой вносил дополнения уже на стадии создания макета. В частности, принял решение разместить места летчиков не друг за другом, а рядом. "В такой кабине члены экипажа могли с легкостью взаимодействовать даже без радиосвязи", - дополнил Роллан Мартиросов.

Тактический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей, когда-то верой и правдой служил ВС разных стран. Всего в различной модификации было произведено более 1,4 тыс. таких машин, которые стали востребованными далеко за пределами бывшего СССР. В Беларуси самолет сняли с вооружения в 2012 году. Высота Су-24 от шасси до верхушки составляет более 6 м, в длину авиамашина достигает 25 м.

Самолет и благоустроенный сквер - дань памяти знаменитому земляку. Благодаря архитектурной подсветке постамента и самолета, декоративным светильникам на низких опорах, встроенных в покрытие вдоль имитируемой взлетно-посадочной полосы, создается эффект (особенно в темное время суток) взлета бомбардировщика. В сквере предусмотрены также велопарковоки, установлены парковые скамейки вдоль боковых аллей. Сквер обустроен с учетом условий для маломобильных посетителей.

Павел Осипович Сухой - выдающийся советский авиаконструктор, доктор технических наук, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, дважды Герой Социалистического Труда, автор десятков конструкций самолетов, некоторые из них и в настоящее время находятся на вооружении многих стран. Коллекция личных вещей Павла Осиповича собрана в Гомельском государственном техническом университете, который носит его имя. На проспекте Ленина областного центра установлен бюст легендарного авиаконструктора, на здании бывшей Александровской гимназии (ныне один из корпусов БелГУТа) - мемориальная доска.

Именно случай в Гомеле стал судьбоносным в профессиональном плане для Павла Сухого. Когда он с друзьями возвращался из гимназии, увидел в небе показательные полеты аэроплана. Позже он делился в воспоминаниях: "Вдруг над нашими головами пролетел аэроплан. Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывало. Не птица, а человек летит над нами". Это и определило его дальнейшее занятие.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ВОВ, Гомель, праздник
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.362 BYN 2.352 BYN 2.364 BYN
USD
2.109 BYN 2.1 BYN 2.109 BYN
RUB
3.2426 BYN 3.215 BYN 3.245 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Огонь II Европейских игр зажжен в Риме
Все видео

Фотоновости

"Забег отважных" прошел в Минске
Все фото

Инфографика

Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи будут переведены в режим повышенной готовности.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами
Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Лукашенко и белорусского народа от зарубежных лидеров
Лукашенко: лидеры постсоветских республик должны чаще собираться на День Победы в Беларуси
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Кипра
Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Дании
Экономика
Фото компании "Славкалий" Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга посетили Нежинский ГОК
Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" пройдет в Минске 7 июня
ЕЭК заключила меморандум с Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Происшествия
Фото СК В ДТП в Бешенковичском районе погибли три человека
Пострадавшие в ДТП в Карпатах белорусские туристы возвращаются домой
Балкон и квартира загорелись в минской многоэтажке
Общество
День Победы в Минске, 1945 г. Беларусь помнит. День Победы в уникальных фотографиях БЕЛТА
Дипмиссии Беларуси за рубежом отдают дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне
Дожди и грозы прогнозируют в Беларуси 10 мая
Спорт
Фото официальных twitter-аккаунтов УЕФА, "Аякса" и "Тоттенхэма" Хет-трик Лукаса Моуры вывел "Тоттенхэм" в английский финал Лиги чемпионов
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Шымкенте
Международный союз биатлонистов опубликовал календарь КМ сезона-2019/2020
Технологии
Фото Regnum В Шанхае появились автобусы на биодизельном топливе из пищевого масла
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
Дизельный скандал обошелся Porsche в 535 млн евро
Культура
Фото Продюсерского центра Виктора Дробыша ZENA на "Евровидении" в Тель-Авиве сделала вызов Сергею Лазареву
ZENA готовится ко второй репетиции на главной сцене "Евровидения-2019"
Сто историй расскажут в Ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей
В мире
Фото NDR Более 20 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Германии
Две пассажирки горевшего в Шереметьево самолета все еще в тяжелом состоянии
Автобус полиции въехал в стоянку такси в Мексике
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая
Морские геологи предупредили об угрозе разлома земной коры
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Легкая на помин
Дело чести
Ужин для чемпиона
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия