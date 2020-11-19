В Гомеле открыли пункт проката техсредств социальной реабилитации

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста открыла сегодня в областном центре пункт проката технических средств социальной реабилитации, передает корреспондент БЕЛТА.

Пункт разместился на базе Железнодорожной районной организации БОКК. Помощь получить в нем могут жители всех районов Гомеля, а в будущем и всей области.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк подчеркнула, что такой пункт проката необходим. "Он нацелен на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, имеет проблемы со здоровьем. Работа пункта позволит улучшить качество жизни людей, которые еще находятся в процессе оформления группы инвалидности, а средства реабилитации уже необходимы. Эта услуга будет оказываться населению безвозмездно. Важно поддержать, помочь каждому человеку, кто в этом нуждается", - подчеркнула сенатор.

По словам председателя Железнодорожной районной организации БОКК Анжелики Жуковой, напрокат можно получить инвалидные коляски, костыли, трости, ходунки, противопролежневые матрасы, средства для туалета, различные корсеты и т.д. "Что-то из этих средств приобретало БОКК, часть предоставили наши иностранные партнеры, спонсоры", - отметила она.

Первая заявка на средства реабилитации поступила в день открытия пункта. "У моего мужа ухудшилось здоровье, он сам не может передвигаться, понадобилась инвалидная коляска. Сможем получить ее через пункт проката, спасибо Красному Кресту ", - поделилась гомельчанка Валентина Володько.

В районной организации БОКК работает творческая мастерская. Добровольцы вышивают, вяжут, шьют текстильные принадлежности - постельное белье, полотенце, скатерти, носки, накидки и т.д. Продукцию затем передают одиноким людям, у которых есть проблемы со здоровьем, кто оказался в трудной ситуации.-0-