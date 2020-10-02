В Гомеле отремонтировали 70 км электросетей к новому сезону

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гомельэнерго" провело капитальный ремонт 70 км электросетей в областном центре к новому осенне-зимнему периоду, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Ксения Шапорова.

В филиале "Гомельские электрические сети" был предусмотрен комплекс мероприятий по подготовке оборудования к работе осенью-зимой. Все подразделения филиала получили паспорта готовности по тепловому хозяйству. Для бесперебойной и надежной работы электрических сетей специалисты филиала выполнили капитальный ремонт более 56 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВт, 73 трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Также завершен капитальный ремонт свыше 8 км воздушных линий электропередачи 110 кВт "ГСМ-330 - Радиоаппаратура" и 4,6 км воздушных линий 110 кВт "Волотова-Восточная". Отремонтированы и подстанции 110 кВт "Южная-1" и "Радиоаппаратура".

За восемь месяцев 2020 года заменили более трех км сетей 0,4-10 кВт в Гомеле, ввели в эксплуатацию после реконструкции подстанции 110 кВт "Гомелькабель", "Западная" и "Восточная".

Подготовка к новому сезону ведется во всех подразделениях РУП "Гомельэнерго".-0-