В Гомеле планируют создать складской комплекс площадью около 2 тыс. кв.м

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Складской комплекс площадью около 2 тыс. кв.м планируется создать на территории СЭЗ "Гомель-Ратон", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу свободной экономической зоны.

Новый объект для хранения товаров, включая продукты, может появиться в северном промышленном районе областного центра на пересечении улиц Федюнинского и Свиридова.

"Кроме оказания услуг, связанных с хранением товаров, проект также предусматривает операции по подготовке товаров к перевозке (транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку и др.", - уточнили в пресс-службе.

Реализовать этот проект планирует ОДО "Домлюксинвест".-0-