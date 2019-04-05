В Гомеле планируют создать складской комплекс площадью около 2 тыс. кв.м

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Складской комплекс площадью около 2 тыс. кв.м планируется создать на территории СЭЗ "Гомель-Ратон", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу свободной экономической зоны.
Новый объект для хранения товаров, включая продукты, может появиться в северном промышленном районе областного центра на пересечении улиц Федюнинского и Свиридова.
"Кроме оказания услуг, связанных с хранением товаров, проект также предусматривает операции по подготовке товаров к перевозке (транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку и др.", - уточнили в пресс-службе.
Реализовать этот проект планирует ОДО "Домлюксинвест".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.4 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN