В Гомеле плановые отключения горячей воды начнутся с 19 мая

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сезон плановых отключений горячей воды для подготовки объектов теплового хозяйства к новому отопительному периоду начнется 19 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".

График отключений утвержден в РУП "Гомельэнерго" и согласован в Гомельском горисполкоме. Он предусматривает план отключения горячей воды и ремонтной кампании по повышению надежности работы тепловых сетей областного центра.

В этом году сезон испытаний и ремонтов теплосетей филиала "Гомельские тепловые сети" открывает Западный район ТС. В зоне обслуживания этого подразделения не будет горячей воды с 19 по 31 мая. В жилых домах и других зданиях Южного района ТС горячее водоснабжение отключат с 9 по 21 июня. Далее по графику - Центральный район тепловых сетей (с 16 по 28 июня), затем Сельмашевский (с 7 по 19 июля) и Северный (с 21 июля по 2 августа).

По отдельным графикам также будет проведен плановый капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей на 45 участках.-0-