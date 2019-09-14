В Гомеле появился первый пешеходный переход в технике 3D

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый пешеходный переход, выполненный в технике 3D, появился в Гомеле, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Зебра на улице Каменщикова нарисована таким образом, что каждая из ее полос напоминает бетонный блок. Переход работает как оптическая иллюзия, создавая впечатление, будто зебра возвышается над дорогой. Так она лучше видна для водителей, что позволяет им вовремя притормозить.
Если нововведение проявит себя с лучшей стороны, то в скором времени такие переходы появятся и на других улицах города.-0-