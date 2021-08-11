В Гомеле правоохранители начали патрулировать места отдыха с помощью дрона

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле правоохранители используют квадрокоптер ддя обнаружения граждан, распивающих спиртные напитки в общественных местах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Гомельская милиция взяла на вооружение квадрокоптер, пока лишь в рамках эксперимента. Возможности дрона изучили во время дежурства в минувшие выходные. Такой патруль сверху актуален в местах массового отдыха, особенно у водоемов. Поэтому первые дежурства прошли над Роповским пляжем в Гомеле. "Пилот" обследовал ситуацию сверху и передавал информацию о местонахождении компаний, распивающих алкогольные напитки. К этому месту направлялся наряд милиции.

По предварительной оценке, такая практика получила положительные отзывы. Особо отметили ее плюсы спасатели ОСВОДа, от внимания которых потенциальные купальщики в нетрезвом состоянии и жертвы воды укрываются в зарослях зеленой зоны. Они следят за ситуацией на акватории, а на обход береговой линии требуется гораздо больше времени. На картинке с квадрокоптера - все как на ладони. Таким образом, работа нацелена как на предупреждение правонарушений, так и на безопасность отдыхающих.

После детального анализа данных эксперимента будет принято решение о целесообразности использования дрона в дальнейшем. Не исключено, что этот опыт получит расширение и будет применен в других районах и регионах.-0-