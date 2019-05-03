В Гомеле предлагают познакомиться с обитателями "Планеты динозавров"

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Контактно-игровая выставка "Планета динозавров" откроется в Гомельском дворцово-парковом ансамбле 4 мая, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

"Планета динозавров" - новый подход к знакомству с одним из самых загадочных и манящих периодов в истории Земли. Он дает возможность не просто увидеть реалистичные образы древних ящеров, но и предлагает в первую очередь детям младшего и среднего возраста целый набор игр", - уточнили в государственном историко-культурном учреждении. Так, ребята смогут собрать необычайно большие пазлы, покататься на огромной доисторической черепахе, посидеть на трицератопсе, "покормить" детеныша тираннозавра, "окольцевать" диплодока, провести "раскопки". А самым смелым предложат поучаствовать "в боях динозавров без правил", стать охотниками на доисторических рептилий.

Огромные рептилии властвовали на Земле миллионы лет назад, задолго до появления человека. "Когда в XIX веке, изучив ископаемые останки, ученые сделали вывод о существовании исполинских ящеров, интерес к ним захватил умы многих людей", - рассказали организаторы выставки.

Образы динозавров воссоздаются в кино и мультфильмах. О среде их обитания и повадках повествуют в научно-популярных программах. А стилизованная контактно-игровая выставка в Гомеле поможет интересующимся темой перенестись на миллионы лет назад, в мезозойскую эру. Открытие этого интересного и загадочного мира запланировано на 4 мая в 11.00.

Выставка будет работать в Гомеле по 4 августа.

В числе организаторов контактно-игровой выставки - государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".-0-