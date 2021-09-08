В Гомеле презентовали "Аллею Героев" с QR-кодами

8 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле презентовали проект "Аллея Героев" с размещением QR-кодов на стелы одноименного мемориального комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор музея истории города Гомеля Юлия Купреева отметила, что это знаковое место, где установлены стелы в честь 41 Героя Советского Союза. "Судьба каждого из этих людей соткана из разных событий. Например, Борис Цариков, который погиб в юношеском возрасте. Многие гомельчане хорошо помнят Григория Кирилловича Денисенко, который многое сделал для Гомеля в послевоенные годы", - рассказала она. Было решено закрепить таблички с QR-кодами на каждую стелу, чтобы горожане и гости Гомеля могли вспомнить этих людей, узнать о них немного больше.

"А главное - чтобы поколение digital с помощью современных средств привлечь к очень важной теме - необходимости ценить, помнить и гордиться своим наследием. И ни в коем случае не допустить повторения такой войны", - отметила Юлия Купреева. Она также поделилась, что при подготовке к проекту много раз вычитывала биографии людей, очерки о событиях, которые произошли в их жизни, и не раз ловила себя на мысли: нынешние проблемы - это мелочи жизни по сравнению с тем, что пришлось пережить людям в те страшные годы.

Специальные таблички закреплены с боковой стороны. QR-код считывается за несколько секунд. И на экран выводится биография Героев Советского Союза. Истории их жизни, подвигов сопровождаются фотографиями. Очерки размещены на сайте Гомельского горисполкома, где создан специальный раздел.

Юлия Купреева уточнила, что идею создания цифрового проекта подали в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома. Над ее реализацией работал большой многопрофильный коллектив: сотрудники музея истории города Гомеля, областного музея военной славы, технический персонал, работники ЖКХ. "Консультировались со специалистами-филологами, старались выверить всю информацию с различных точек зрения", - сказала она. На воплощение идеи потребовалось несколько месяцев.

Аллея Героев - особое место на карте областного центра. Ее открытие в 2014 году стало подарком гомельчанам ко Дню Независимости и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В сквере по ул.Советской воссоздан мемориальный комплекс. Вдоль центральной аллеи установлена 41 памятная стела. Здесь увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В их числе уроженцы города над Сожем, воины, принимавшее участие в освобождении города, а также те, кто проживал и работал здесь.-0-