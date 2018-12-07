В Гомеле продажи автомобилей в январе-сентябре увеличились практически вдвое

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле продажи легковых автомобилей за 9 месяцев текущего года увеличились практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила начальник управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Светлана Короткевич на заседании о принимаемых мерах по насыщению потребительского рынка областного центра непродовольственными товарами, передает корреспондент БЕЛТА.

На потребительском рынке областного центра значительно увеличились продажи товаров длительного пользования. Практически вдвое возросла реализация автотранспорта. В январе-сентябре продано более 2,5 тыс. легковых автомобилей (191%). При этом 83% покупателей сделали выбор в пользу нового авто. По словам начальника управления, тенденция роста продаж автотранспорта в областном центре наблюдается второй год подряд, поэтому планируется расширять предложение.

Как отметила Светлана Короткевич, в числе лидеров продаж товаров непродовольственной группы также телевизоры (136%), стиральные машины (125%), холодильники и морозильники (122,4%). Рост объемов реализации наблюдается практически по всем непродовольственным товарам. Исключение составили такие позиции, как цемент, чулочно-носочные изделия, трикотажная одежда.

В целом начальник управления назвала ситуацию по обеспечению внутреннего рынка товарами различных категорий стабильной. Вместе с тем были озвучены отдельные позиции, требующие дополнительного внимания, в частности, это расширение линейки обуви.

Намечена также тенденция к развитию сегмента интернет-торговли. Если в 2017 году прирост гомельских магазинов в сети составил 6 единиц, то за 10 месяцев текущего - 66. Всего по состоянию на 1 ноября в Гомеле зарегистрировано 544 интернет-магазина.

По мнению докладчика, с учетом обострившейся конкуренции среди отечественных и зарубежных производителей промышленные предприятия Гомеля, выпускающие потребительские товары, должны позаботиться о формировании эффективной маркетинговой стратегии, дальнейшем развитии своей фирменной сети, а также интернет-торговли.-0-