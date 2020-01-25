В Гомеле пройдет финальный областной кастинг на "Мисс Беларусь - 2020"

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финальный областной кастинг на конкурс "Мисс Беларусь - 2020" пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре моды и красоты "Хрустальная Нимфа".

Красивых и уверенных в себе девушек из всех уголков Гомельской области ждут в общественно-культурном центре по ул.Ланге. К 11.00 приглашают белорусок в возрасте от 18 до 24 лет, которые никогда не состояли в браке и не имеют детей. Все данные будут сверять по паспорту.

На финальный кастинг конкурса "Мисс Беларусь - 2020" в регионе придут около 100 участниц предыдущего этапа. Приветствуется активность новых девушек, которые хотят попробовать свои силы в подиум-формате. "Модельные параметры, рост, цвет волос и глаз - понятия не жестко регламентированные. У блондинок, брюнеток и шатенок шансы равные. Критерий по росту - от 174 см и выше - также не критичен. Девушки чуть ниже имеют возможность проявить себя. Основной параметр - красота внутренняя и внешняя", - рассказали в Центре моды и красоты.

Обязательное условие - отсутствие пирсинга и татуировок. Жесткое требование - натуральность, никакой косметики и аксессуаров. "Не должно быть часов, браслетов, сережек. Ничто не должно отвлекать жюри от личности девушки. Такое же требование к одежде - никаких страз, принтов и модных дырок", - уточнили организаторы. Девушкам предстоит два выхода: сначала в черной футболке и леггинсах, затем - в купальнике, желательно раздельном. Важный элемент - туфли на каблуке.

В составе жюри - гости из столицы. В первую очередь они будут обращать внимание на внешние данные и умение девушки преподнести себя. "Она может только войти - и все ахнут, будут очарованы ею. Харизма и подача - сразу бросаются в глаза и откладываются в памяти. Также жюри оценит культуру речи и манеру общения девушек, задав им несколько вопросов", - рассказали об идеальном образе потенциальной участницы республиканского конкурса в "Хрустальной нимфе".

Кастинг будет проходить с 11.00 до 18.00. Всех девушек попросят задержаться до окончания мероприятия и озвучивания результатов, поэтому красавицам рекомендуют взять с собой воду и легкий перекус.

"Сколько участниц из Гомельской области отправится в Минск - неизвестно. Может быть, 5, может, 25. Все зависит о того, как они проявят себя. Наша область - одна из крупнейших в республике, поэтому должна быть ярко представлена на конкурсе", - уточнили в оргкомитете.

Организатором кастинга выступает государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа".-0-