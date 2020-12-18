В Гомеле пройдет кадетский бал

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 145 кадет закружат сегодня на балу в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Мероприятие пройдет в фойе дворца культуры железнодорожников имени В.И.Ленина. Камерный оркестр Гомельской областной филармонии исполнит полонез, менуэт, мазурку, падеграс, польку, вальс, в том числе офицерский. В программе также игры и другие развлечения. Не обойдется и без новогодних героев - Деда Мороза и Снегурочки.

На балу будет звучать классическая музыка, арии. Украшением вечера станут выступления образцовых танцевальных коллективов Рогачевского и Жлобинского районов. Хореографические сюрпризы подготовили и коллективы областного центра.

На мероприятии наградят лучших кадет, добившихся успехов в учебе, олимпиадном движении и спорте.

Распорядитель бала - Юрий Тарасенко, хозяйка бала - Юлия Мастич. Старт программе будет дан в 15.00.-0-