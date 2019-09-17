В Гомеле прошел очередной этап соревнований по джимхане

В Гомеле на День города прошел пятый этап республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" и соревнования на Кубок ADTBY по джимхане.

Места на пьедестале в Гомеле в зачетной группе R1 распределились следующим образом:

1. Цедрик Александр, команда "Nakayama Team", Минск.

2. Цедрик Евгений, команда "Nakayama Team", Минск.

3. Шендюков Алексей, "Мазда МХ-5", Витебск.

Таким образом за 2 этапа до окончания акции стало известно, что обладателем Кубка ADTBY по джимхане стал минчанин Александр Цедрик. Второе место, скорее всего, займет его брат Евгений Цедрик.

В зачете R2 заранее обеспечил себе победу пилот из Солигорска Владимир Ковтик. На второе и третье места в зачете R2 претендуют Мария Зарубина, Андрей Ефремов, Роман Ермаков, Виталий Рябцев.

Места на пьедестале в Гомеле в зачетной группе R2 распределились следующим образом:

1. Ковтик Владимир, "Ситроен С4 VTS", Солигорск.

2. Рябцев Виталий, "Мазда МХ-5", Минск.

3. Атрохов Сергей, "БМВ 328", Минск.

Впереди еще 2 этапа – 21 сентября в Барановичах и 28 сентября в Минске. Заключительный этап в Минске пройдет на площадке рядом с ОАО "МТЗ" и будет приурочен ко Дню машиностроителя.

Информационный партнер акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" – Белорусское телеграфное агентство.