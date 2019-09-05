В Гомеле проведут Единый день безопасности

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности пройдет сегодня в Доме профсоюзов в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующий пресс-службой Гомельского областного объединения профсоюзов Галина Ласаева.

Комплекс мероприятий включает более десятка позиций. Программу дня начнет отработка безопасного проведения эвакуации работников из здания объединения профсоюзов и тренировка по реагированию на ЧС. А на площади Восстания разместится интерактивная зона для детей и взрослых. Специалисты увлекут учащихся младших классов тематическими играми, предложат повторить жизненно важные правила в мини-квесте "Опасно-Безопасно". В фойе Дома профсоюзов пройдет показ основных средств защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Параллельно состоится мини-практикум по их использованию. Представители областного управления МЧС, РПУП "Гомельоблгаз", РУП "Гомельэнерго", ОСВОД подробно расскажут о них и по возможности покажут в действии. В качестве полезной шпаргалки на будущее раздадут листки безопасности.

Как обезопасить себя и своих близких на отдыхе поведают на выставке водолазного и спасательного снаряжения. ОСВОДовцы напомнят основные меры безопасности на водах и оказания первой доврачебной помощи. Также в программу включены тренировочные занятия на манекене.

В виде интерактивных игр (квест) пройдут и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первичной помощи. Организаторы предусмотрели доступные и понятные формы взаимодействия для людей разного возраста. При хорошей погоде эта площадка будет действовать на свежем воздухе.

Продолжится обсуждение темы на пленарном совещании под руководством председателя областного объединения профсоюзов Алексея Неверова. Кроме того, здесь запланированы превентивные мероприятия по недопущению травматизма, показ тематических видеороликов. Сотрудники УВД Гомельского облисполкома и прокуратуры раскроют аспекты уголовной и административной ответственности за несоблюдение правил безопасности, установленных норм и правил на производстве, в быту, при других обстоятельствах.

На мероприятие приглашены профсоюзный актив и представители 150 предприятий областного центра и региона.

Подобные дни безопасности с участием председателей районных объединений организаций профсоюзов и профактива пройдут в каждом районе региона по 10 сентября. Комплекс тематических мероприятий проводится в рамках проведения республиканской акции "Единый день безопасности".-0-