В Гомеле провели "Елку желаний" для детей из семей беженцев

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста организовала сегодня новогоднюю "Елку желаний" для детей из семей беженцев, передает корреспондент БЕЛТА. Приглашения на елку получили ребята, приехавшие в Беларусь из Ирака, Ирана, Сирии, Украины.

"В новогодние праздники "Елка желаний" Белорусского Красного Креста исполняет мечты детей, готовит подарки. На праздники мы приглашаем всех, кто нуждается в дополнительной поддержке. Сегодня мероприятие для детей, воспитывающихся в семьях беженцев, переселенцев", - рассказал начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Артем Карпенко.

У новогодней красавицы-елки дети танцевали, веселились и играли вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали стихи и получали сладкие подарки.

По словам Артема Карпенко, такие праздники - еще один шаг адаптации жизни иностранцев в Беларуси. "Для многих детей это не первая елка в нашей стране. Они уже хорошо знакомы с традиционными новогодними героями и с радостью готовятся к встрече, разучивают песни и стихи. Это тоже знакомство с традициями, культурой, позволяющее иностранцам лучше понимать нас, а нам - понимать их", - считает он.

Альджасим Люджайн из Ирака живет в Беларуси более семи лет, ходит в 6-й класс в одной из гомельских школ. "В Ираке намного жарче, чем в Беларуси. Некоторые вообще не празднуют Новый год", - рассказала она. Девочка призналась, что полюбила белорусскую зиму: "Зимой всегда весело. На Новый год украшаешь елку со своими родственниками, готовишь сладости, вкусную еду и оливье".

Хорошо знаком с традициями белорусского Нового года, зимними забавами и Мохамад Ахмад из Сирии. "У нас нет снега, а здесь можно играть в снежки, покататься на санках с горки. Сам Новый год - это всегда много подарков, танцев с Дедом Морозом и Снегурочкой", - поделился мальчик.

Семейная пара Марьям и Хосейн Хейдарипур и их дети на подобном празднике побывали впервые. "Мы приехали из Ирана 4 месяца назад. Беларусь - страна очень хорошая, люди очень дружелюбные. Мы благодарны за все", - сказала Марьям.-0-