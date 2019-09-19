В Гомеле проверят автомобили на вредные выбросы

19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Чистый автомобиль" в рамках Европейской недели мобильности пройдет в Гомеле 20 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Мобильный пункт Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды разместится на площади Восстания. С 14.00 до 15.00 инспекторы ГАИ предложат автомобилистам пройти экспресс-проверку, а экологи с помощью специального прибора замерят уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах авто.

"Все участники акции, у которых по итогам замеров будет совершенно "чистый автомобиль", получат памятные сувениры, а те, у кого выявят отклонения от норм, - рекомендации от специалистов по устранению причин загрязнения", - рассказала Анна Ковалева. Аналогичные мероприятия пройдут в Жлобине, Мозыре и Житковичах.

Традиционно сотрудники УГАИ УВД облисполкома совместно с Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды проводят профилактические мероприятия в преддверии международного экологического Дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Также в этот день гомельчанам порекомендуют оставить свое авто дома и таким образом внести вклад в экологию.

На начало 2019 года в Гомельской области зарегистрировано 573,4 тыс. единиц всех видов автотранспорта, в том числе в Гомеле - 175,4 тыс. По сравнению с 2018-м прирост составил 9,7 тыс. единиц по региону и более 3,1 тыс. - в областном центре. "Будет ценен вклад в акцию каждого автомобилиста, который 22 сентября оставит свой автомобиль на стоянке или в гараже", - подчеркнула старший инспектор.-0-