В Гомеле расширяются возможности ранней диагностики болезней системы кровообращения

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В системе здравоохранения Гомеля расширяются возможности ранней диагностики болезней системы кровообращения. Об этом речь шла сегодня на заседании Гомельского горисполкома при рассмотрении выполнения госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы четко ставим задачу: обеспечить раннюю диагностику болезней системы кровообращения для последующего корректного, качественного лечения, формирования у пациентов приверженности к лечению", - отметила главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко.

За последнее время для медучреждений областного центра приобретено 30 систем холтеровского мониторирования ЭКГ, 15 суточных мониторов артериального давления. Как пояснила главврач, для ранней, порой бессимптомной диагностики болезней системы кровообращения сформированы критерии отбора пациентов для проведения холтеровского мониторирования. Как следствие, в первом квартале текущего года количество таких исследований увеличилось на 70%. При этом в 40% случаев выявлены изменения в системе кровообращения.

На 38% выросло число проведенных исследований суточного мониторирования артериального давления, на 12% больше выполнено УЗИ сердца, на 25% - УЗИ сонных артерий.

Еще одним важным методом исследования Екатерина Цитко назвала нагрузочные пробы, или велоаргометрию. Этот метод позволяет проводить раннюю диагностику ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма. За три месяца этого года количество таких исследований выросло до 3 тыс. против 800 в первом квартале 2018 года. Отклонения впервые выявлены практически в каждом третьем случае.

Кроме того, в городе организована работа с предприятиями по выявлению лиц с артериальной гипертензией.

"По оперативным данным, в первом квартале отмечается снижение на 3% смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения", - отметила Екатерина Цитко. Однако в общей структуре причин смертности в этой категории населения такие заболевания стоят на первом месте: на их долю приходится 23,5%.

В целом главный врач констатировала стабилизацию показателя смертности населения трудоспособного возраста в первом квартале этого года.

Принявший участие в заседании горисполкома заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко подчеркнул важность взаимодействия всех субъектов при выполнении госпрограммы, в том числе руководителей предприятий, которые должны большое внимание уделять и диспансеризации сотрудников, и вакцинации, и созданию условий на производстве. Вице-премьер затронул и темы работы пунктов медобслуживания на предприятиях, обеспеченности аптечной сети Гомеля препаратами отечественного производства, использования их при лечении.-0-